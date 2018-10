"Die Demokratie ist unter Druck, aber sie zeigt sich in der Mitte sehr stark und widerstandsfähig", bewertete Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte das Ergebnis aus Hessen.



Der Regierung in Berlin stelle die Wahl aber erneut ein schlechtes Zeugnis aus: "Die GroKo wird abgrundtief abgestoßen von den Wählern", so Korte. "Und ich kann nicht erkennen, dass man nur mit Sachpolitik aus diesem Tief des Vertrauensverlusts wieder herauskommt." Es gebe einen "Merkel-Malus, der messbar ist".