Dabei gibt es überraschende Ergebnisse: Wie die ZDF-Studie zeigt, ist in Bamberg, Trier und Frankfurt am Main die Zahl der alleinlebenden Rentner am höchsten (anteilig an allen Senioren). Insgesamt ist ein klares Muster erkennbar: In den großen Städten leben ältere Menschen häufiger allein als auf dem Land. So gibt es die meisten Paar-Haushalte im Alter im Landkreis Erlangen-Höchstadt, im Saale-Holzland Kreis in Thüringen sowie im Landkreis Würzburg.