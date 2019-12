Rund 56 Millionen Menschen leben in den deutschen Metropolregionen - ob weit im Norden in der Region Hamburg, im Südwesten in der Region Rhein-Neckar oder ganz im Osten in Berlin-Brandenburg. Eine Studie für die Fernsehsendung "ZDFzeit" untersucht erstmals die Lebensbedingungen für Familien und Senioren in diesen Ballungsräumen. Wissenschaftler des Wirtschaftsforschungsinstituts Prognos haben dazu die wichtigsten Themenbereiche untersucht - und aus 20 Kategorien ein Ranking erstellt.