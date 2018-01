Noch am Freitag hatten Schumer und Trump, die sich noch aus New York kennen und sich beide gerne als gute Dealmacher präsentieren, sich zu ein paar Cheeseburgern im Weißen Haus zusammengesetzt, um doch noch eine Einigung zu finden. Dabei soll Schumer Trump auch Geld für den Bau der Mauer an der Grenze zu Mexiko im Gegenzug für den Schutz der "Dreamer" in Aussicht gestellt haben, wie aus informierten Kreisen verlautete. Doch am Ende sagte das Weiße Haus ab, das Gesamtpaket war Trump zu liberal.