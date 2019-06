Der 55-Jährige ist seit 2015 in Dänemark an der Macht. Seine rechtsliberale Venstre-Partei bildet mit den Konservativen und der Liberalen Allianz eine Mitte-Rechts-Minderheitsregierung. Der begeisterte Radler und Jogger war schon einmal Ministerpräsident, von 2009 bis 2011, und zudem früher Innnen- und Gesundheitsminister sowie Chef des Finanzressorts. Wiederholt geriet Løkke Rasmussen wegen Vorwürfen in die Schlagzeilen, öffentliche Mittel für persönliche Zwecke verwendet zu haben.



Seine Regierung hat Dänemarks Einwanderungsgesetze mehrere Male verschärft - unter dem Druck der rechtspopulistischen Dänischen Volkspartei. Die Rechtspopulisten gehören zwar nicht dem derzeitigen Regierungsbündnis an, aber hat es bislang mit ihren Stimmen unterstützt.

Bildquelle: Wolfgang Kumm/dpa