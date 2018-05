Visualisierung des Startup-Gebäudes «The Ship» in Köln. Quelle: Müller Architecture/Drees&Sommer/dpa

Köln will im Rennen um Start-ups die Hauptstadt Berlin einholen. "Köln stellt sich selbstbewusst dem Wettbewerb um den Start-up-Standort Nummer eins in Deutschland. Anders als Berlin hat Köln ein attraktives, sehr erfolgreiches und vielfältiges wirtschaftliches Umfeld - die Kunden der Start-ups", so Kölns OB Henriette Reker.



Dies sei ein riesiger Vorteil der Stadt. Sie habe sich vorgenommen, Köln zu einem der zwei wichtigsten "Start-up-Knotenpunkte in Deutschland" zu entwickeln.