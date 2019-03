Moderne Kunst neben Wolkenkratzern: „The Vessel“

Quelle: Julia Rosner

Gerade noch drängten sich Geschäftsleute und Touristen in die Linie 7 der New Yorker U-Bahn. Sie alle waren froh, in die übervolle Bahn in Richtung Downtown gepasst zu haben - ein Szenario, das sich täglich in Manhattan abspielt. Doch einmal die Haltestelle Times Square hinter sich gelassen, wird die Bahn bis zur Endstation 34th Street schlagartig leer. Die, die noch in der Bahn sitzen, sind Bauarbeiter. Sie sind auf dem Weg zur größten Baustelle in New York: den Hudson Yards. Das Stadtviertel mit Hochhäusern, wie nicht einmal der Big Apple sie bis jetzt kennt, entsteht südwestlich des Central Parks. In zehn Minuten von der Grand Central Station erreichbar. Dafür wurde die Linie 7 verlängert - auf Kosten der Stadt, wie einige Kritiker des Großprojektes anmerken.