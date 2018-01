Um die Jahrtausendwende - nach der Einführung des Euro - war die Hauptsorge vieler Bundesbürger, dass das Leben immer teurer werden könnte. Nach 2001 trieb das Attentat auf das World-Trade-Center die Angst vor Terroranschlägen dauerhaft in die Höhe. Während der Finanz- und Wirtschaftskrise rückten ab 2007 wirtschaftliche Sorgen in den Mittelpunkt. Im gleichen Jahr richtete das Orkantief "Kyrill" in Mitteleuropa erhebliche Schäden an, mehr als 40 Menschen kamen europaweit ums Leben, davon 13 in Deutschland. Damit erhöhte sich auch die Sensibilität für Naturkatastrophen. In jüngster Zeit schließlich ängstigten die Auswirkungen der Euro-Schuldenkrise und der Zuzug von Flüchtlingen die Menschen. Beide Themen verstärkten bis 2016 auch die Furcht der Bürger, dass die Politiker von ihren Aufgaben überfordert sein könnten. Inzwischen vertrauen sie ihnen wieder mehr.