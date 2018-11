Die eigene Jugendorganisation abschaffen? Ist das in der Partei, in der alles gesagt werden darf, wirklich denkbar? Die, um die es geht, sind zum Teil selbst dafür. Allerdings in mehreren Schritten: "Es müssen zunächst bestimmte Personen ausgeschlossen werden. Wenn das allein nicht hilft, dann braucht es einen Neustart", sagt Alexander Leschik, Mitglied im Vorstand der JA.