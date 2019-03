Tilman Kuban ist neuer Vorsitzender der Jugen Union. Archivbild

Quelle: Peter Steffen/dpa

Die Junge Union (JU) hat den Juristen Tilman Kuban (31) zum neuen Vorsitzenden gewählt. In einer Kampfabstimmung setzte sich der Chef der JU in Niedersachen gegen den Landtagsabgeordneten und thüringischen JU-Vorsitzenden Stefan Gruhner (34) durch. Er erhielt 200 der 319 gültigen Stimmen, also 62,7 Prozent.



Die Neuwahl war nötig, weil der bisherige Vorsitzende Paul Ziemiak im Dezember neuer CDU-Generalsekretär wurde. Deshalb hielt die JU einen außerordentlichen Deutschlandtag ab.