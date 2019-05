"Das eine große Thema ist nach wie vor Migration. Da gibt’s zwei Seiten der Medaille. Das eine ist Außengrenzenschutz: Die Menschen wollen wissen, dass der Staat entscheidet, wer nach Europa kommt und nicht die Schlepperbanden entscheiden. Und das Zweite ist die Humanität: Wenn Papst Franziskus in Lampedusa an der Grenze steht und uns Europäer an die Verantwortung erinnert, dann müssen wir Verantwortung übernehmen. Dann sind wir als christlich geprägter Kontinent dazu verpflichtet."



Verteilung von Flüchtlingen: "Es gibt in Europa keinen Rabatt, keine Entschuldigung, sich nicht zu beteiligen. Ich werde als Kommissionspräsident nicht akzeptieren, dass ein Land in der Europäischen Union sagt: Mich geht das Thema nichts an. Jeder auf diesem Kontinent ist verpflichtet, einen Beitrag zu leisten."



"Das Zweite große Thema ist Wirtschaft: Jugendarbeitslosigkeit im Süden des Kontinents. Das darf auch uns Deutsche nicht kalt lassen, dass junge Leute dort keine Perspektive haben. Und: Wohlstand sichern, auch in Mittel- und Osteuropa.“



Zur Ablehnung von europäischer Sozial- und Arbeitslosenversicherung: "Wenn beispielsweise in Griechenland der Regierungschef Tsipras falsche Entscheidungen fällt – beispielsweise wurde dort das Renteneintrittsalter noch nicht auf 67 Jahre angehoben – dann kann man nicht nach Italien, nach Bulgarien zum Nachbarn gehen und sagen: Du musst bitte meine Sozialkosten zahlen, wenn falsche Politik gemacht wurde. Dort wo national gut regiert wird, haben wir auch Wachstum, haben wir auch Arbeitsplätze. Deswegen gibt es auch Grenzen der Solidarität in Europa. (…) Deswegen will ich keine europäische Arbeitslosenversicherung."



Zur Zusammenarbeit mit Ungarns Ministerpräsident Orban: "Wir haben vor einem knappen Jahr den Artikel 7 gegen Ungarn aktiviert – mit der Zustimmung meiner Fraktion, der Europäischen Volkspartei. Anders wäre die Mehrheit nicht zustande gekommen. Und wir haben jetzt die Suspendierung ausgesprochen. Sollte ich Kommissionspräsident werden, werde ich trotzdem mit den Staats- und Regierungschefs in den schwierigen Ländern, denken Sie auch an Polen beispielsweise, reden müssen. Wir müssen im Gespräch bleiben. Deswegen: Reden, Brücken bauen – aber immer auf Grundlage von nicht verhandelbaren Werten, die es zu verteidigen gilt."