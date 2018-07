Heute ab 15 Uhr wollen Seehofer und die anderen CSU-Spitzen in München darüber entscheiden, ob das, was Angela Merkel in Brüssel erreicht hat, "wirkungsgleich" mit den Forderungen der CSU ist. Zerbricht die Schicksalsgemeinschaft der beiden Schwestern, dann steht die Frage einer bundesweiten Ausdehnung der CSU im Raum, genauso wie die Gründung eines Landesverbands der CDU in Bayern. Doch im Gegensatz zum Trennungsbeschluss in Kreuth im November 1976 ist heute die Union an der Regierung. Ein Bruch der Fraktionsgemeinschaft bedeutet somit auch das Ende der Berliner Koalition - mit noch unabsehbaren Folgen.