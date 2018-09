Der 61-jährige Rheinländer kommt aus sogenannten "kleinen" Verhältnissen. Er spricht fünf Sprachen, hat die Schule vor dem Abitur abgebrochen, gilt aber als belesen und gebildet. Nach einer Verletzung platzte sein Traum von einer Karriere als Fußball-Profi. Mit 24 wurde er Alkoholiker, zog sich aber aus dem Sumpf und trinkt seither keinen Tropfen mehr. Er gilt als guter Redner. Seine Karriere begann er als Bürgermeister seiner Heimatstadt Würselen bei Aachen. Dieses Amt bekleidete er elf Jahre. Danach war er 22 Jahre Mitglied des Europäischen Parlaments und zuletzt sein Präsident. Zur SPD Führung zählt er seit 1999.



Als zentrale Aufgabe nennt Schulz "die Verteidigung der Demokratie": Diese sei "in der auseinanderdriftenden Gesellschaft gefährdet". Schulz sagte weiter: "Das Bollwerk der Demokratie hat drei Buchstaben: SPD." In einem früheren Interview: "Wenn Politik auf den Bauch von Menschen zielt, ist das in Ordnung. Wer in der Politik nicht in der Lage ist, Emotionen zu wecken, der ist am falschen Platz. In meinem ganzen Leben werde ich aber nicht akzeptieren, wenn Politik systematisch auf die Mobilisierung niederer Instinkte zielt."



Schulz verdankt seinen Aufstieg in Brüssel Eigenschaften, die ihm Freunde und Gegner gleichermaßen zuschreiben: Ehrgeiz, Arbeitseifer, klare Sprache, Machtbewusstsein. Vor allem als EU-Parlamentspräsident und als Spitzenkandidat der Sozialdemokraten bei der Europawahl 2014 schärfte er nicht nur sein eigenes Profil, sondern gab Europa eine starke Stimme. Der Christsoziale Manfred Weber würdigte Schulz zum Abschied aus Brüssel als kraftvollen und durchsetzungsstarken Europäer. Im März wurde er zum SPD-Parteichef gewählt, verlor aber die Wahl um das Kanzleramt an Angela Merkel. Schulz äußerte bereits am Tag der Bekanntgabe der Wahlergebnisse, dass die SPD nicht für eine große Koalition zur Verfügung stehe.

Bildquelle: dpa