Deutschland tut gut daran, weniger der Macht der Zahlen als der Kraft der eigenen Wirtschaftskultur zu vertrauen. Werner Abelshauser, Wirtschaftshistoriker

Abelshauser: Die Wirtschaftskulturen der großen Welthandelsnationen unterscheiden sich grundlegend voneinander in der Art und Weise, wie die Akteure denken und handeln und das soziale System der Produktion organisiert ist. Sie entscheiden über den Erfolg auf bestimmten Märkten. Das Bundeswirtschaftsministerium wusste z. B. bereits Anfang der 50er Jahre, dass Deutschland mit nachindustrieller Maßschneiderei von Maschinen und Anlagen der geborene Ausstatter der Schwellenländer sein kann und hat diese Rolle durch seine Ordnungspolitik systematisch ausgebaut. Es konnte dabei an der revolutionären Symbiose von Wirtschaft, Wissenschaft und Technik im Kaiserreich anknüpfen. Während für die ehemaligen Kolonialländer galt "Trade follows the flag", folgte die deutsche Wirtschaft der Losung "Trade follows the engineer". Die Strategie war umso erfolgreicher als alte Kunden, wie China und Russland, nach langer Abwesenheit 1978 und 1990 auf den Weltmarkt zurückkehrten. Deutschland tut also gut daran, weniger der Macht der Zahlen als der Kraft der eigenen Wirtschaftskultur zu vertrauen.