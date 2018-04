Hier liegen Welten zwischen Union und Grünen: Die CDU/CSU geht mit ihrem Konzept einer Begrenzung des humanitären Zuzugs auf rund 200.000 pro Jahr in die Verhandlungen. "Unser Kompromiss muss der Kern der Migrationspolitik von Jamaika sein", sagt der CDU-Politiker Jens Spahn. Die Grünen sehen das ganz anders: "Das ist nicht die Position einer künftigen Regierung", betont Parteichef Cem Özdemir. Auch die FDP sieht in dem internen Unionskompromiss lediglich einen ersten Schritt als Grundlage für die Sondierungen.



Einig sind sich Union und FDP in der Forderung, die nordafrikanischen Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern zu erklären - was die Grünen bislang aber ablehnen. Wichtiger ist ihnen jedoch ganz offensichtlich der Familiennachzug, den sie wegen der Integration für wichtig halten. Hier wiederum zeigt sich die FDP kompromissbereit. Somit ist eine Einigung denkbar, wo die Grünen bei den Herkunftsstaaten einlenken, wenn sie beim Familiennachzug etwas bekommen.



Denkbar ist, dass die potenziellen Jamaika-Koalitionäre den Zwist durch ein Einwanderungsgesetz lösen: Die FDP will darin die Aufnahme von politisch Verfolgten und Kriegsflüchtlingen sowie den Zuzug von Fachkräften zusammenfassen. Die Grünen möchten Fachkräften ein Aufenthaltsrecht zur Arbeitssuche einräumen und dafür eine Einwanderungsquote mit Punktesystem einführen. Die Union wirbt in ihrem Wahlprogramm für ein "Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz", das die Einwanderung in den Arbeitsmarkt steuern soll.

Bildquelle: Julian Stratenschulte/dpa