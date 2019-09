Die CDU: Ministerpräsident Michael Kretschmer spricht von "einem wirklich guten Tag" für Sachsen. "Wir haben gemeinsam gekämpft, wer wird stärkste Kraft, wer wird Ministerpräsident." Die CDU habe es geschafft, die Wahl für sich zu entscheiden. Jetzt gehe es darum, mit Demut an die Arbeit zu gehen - und dem Freistaat eine "stabile Regierung zu geben".



Der Unions-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Ralph Brinkhaus, beglückwunscht Kretschmer zu einem "unglaublichen Kampf". Kretschmer habe in letzten Wochen aufgeholt und - wie schon in der Vergangenheit - bewiesen, dass er mit schwierigen Situationen umgehen könne.