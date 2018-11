Es wird sich insgesamt nicht viel ändern im Freistaat Bayern. Die Koalitionsregierung wird im Großen und Ganzen den Kurs der bisherigen CSU-Alleinregierung fortsetzen. Wahrscheinlich genauso reibungslos wie die Verhandlungen der Koalitionäre in den letzten drei Wochen. Der Wähler hat zwar die CSU abgestraft, aber die Landespolitik bleibt die Gleiche. Wenn die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen am Sonntag vorgestellt werden, wird es kaum Überraschungen geben.



Nach der Vereidigung des neuen bayerischen Kabinetts nächste Woche wird die CSU wieder das tun, was sie in den vergangenen Monaten immer wieder getan hat: die Partei wird sich mit sich selbst beschäftigen. Der Machtkampf zwischen Ministerpräsident Markus Söder und dem Noch-Parteichef Horst Seehofer geht dann in die wahrscheinlich letzte Runde. Seehofer sei an dem Wahldebakel der CSU schuld, heißt es allenthalben in der Partei. Er habe mit seinen Eskapaden in Berlin die Wähler verschreckt.