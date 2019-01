Der Fall macht klar: Das blinde Vertrauen in die Betreiber und Anbieter all der beliebten Online-Services und Apps ist fehlplatziert. Dass die Menge an Daten, zu deren Hinterlassung wir explizit oder implizit gezwungen werden und die wir freiwillig preisgeben, zu groß ist, weiß eigentlich jeder. Bisher gab es jedoch offenbar nicht genügend Leidensdruck, um aus dieser Erkenntnis auch Handlungen folgen zu lassen.