heute.de: 25 Jahre nach der Apartheid wird Südafrika immer noch als eines der ungerechtesten Länder der Welt bezeichnet. Wie kommt das?



Adam Habib: Ich weiß nicht, ob das wirklich eine akkurate Beschreibung ist. Auf eine Art und Weise ist es das, weil wir eine sehr, sehr ungleiche Gesellschaft haben. Ein Teil des Problems der ungleichen Gesellschaft stammt noch aus der Zeit der Apartheid und der Tatsache, dass Schwarze so lange aus dem politischen und wirtschaftlichen Leben im Land ausgeschlossen wurden. Aber ein Teil kommt auch aus den Entscheidungen der Regierungen in der Zeit nach der Apartheid. Es wurde eine sehr konservative ökonomische Agenda gefahren, die den Markt nicht regulierte – gerade in Bezug auf die Inklusion. Was dann passierte, war, dass der Markt einfach in der Aufteilung bestehen blieb, wie es auch während der Apartheid der Fall war. So haben sich diese Ungleichheiten noch verschärft. Die Gesellschaft ist sozial polarisiert und genau aus diesem Grund lud es sich auch politisch auf. Daher kommt diese Ungerechtigkeit.