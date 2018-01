Der Begriff Sozialleistungen bezeichnet die finanzielle Unterstützung, die Menschen aus verschiedenen Gründen erhalten. Dazu zählen unter anderem Leistungen aus der Sozialversicherung wie etwa Kranken-, Pflege-, Renten-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung oder Sozialhilfe, Kindergeld, Elterngeld und Asylbewerberleistungen. Wie viele Menschen welche Leistungen bekommen, lässt sich nicht genau zuordnen. Das liegt daran, so der Sozialbericht, dass manchen Menschen mehrere Leistungen zustehen.



So sind laut Statistischem Bundesamt beispielweise die Sozialhilfeausgaben 2015 um 4,8 Prozent gestiegen und die Asylbewerberleistungen haben während der Flüchtlingskrise um 169 Prozent zugenommen. 2016 sind einige Ausgaben für die Sozialhilfe zurückgegangen, andere sind gestiegen. Alle Sozialleistungen müssen auch jeweils in Bezug zur Bevölkerungsentwicklung und dem Bruttoinlandsprodukt gesetzt werden.



#ZDFcheck17-Fazit:

Die Höhe der Sozialleistungen insgesamt eignet sich nicht als Bezugsgröße, um direkte oder indirekte Rückschlüsse auf den Arbeitsmarkt und die Löhne zu ziehen. Da die Leistungen nicht allein dorthin fließen, lassen sich die Höhe der Sozialleistungen und die Höhe der Löhne bzw. die Zahl der Aufstocker nicht in Relation setzen. Sarah Wagenknechts Argumentation vereinfacht zu sehr und ist daher nicht korrekt.