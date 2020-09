Marco Wanderwitz spricht im Bundestag. Archivbild

Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Nach Meinung des neuen Ostbeauftragten der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, trägt die Linke in Ostdeutschland eine Mitschuld am Aufstieg der AfD. "Ich formuliere da jetzt bewusst sehr vorsichtig: Aber ein Stück weit profitiert die AfD von dem, was die Linkspartei 30 Jahre lang formuliert hat - dass nämlich alles schlecht sei", sagte Wanderwitz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.



Viele Protestwähler seien inzwischen bei der AfD angekommen. "Das Feld haben vorher andere bestellt."