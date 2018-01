Allerdings hat sich der Name Trump im ersten Jahr seiner Amtszeit nicht ganz so erfolgreich verkauft. Zumindest in New York sind die Preise für Eigentumswohnungen in Trump-Immobilien drastisch gefallen. Der Wert von Apartments im Trump International Hotel and Tower am Central Park ist laut einer Studie des Immobilienberaters City Realty um 27 Prozent gesunken. Im Trump Tower auf der Fifth Avenue sieht es nur wenig besser aus: Fünf Wohnungen in dem goldenen Turm wurden 2017 verkauft. Die Eigentümer bekamen im Schnitt 11 Prozent weniger pro Quadratmeter. "Das hat nicht nur, aber auch mit dem Namen Trump zu tun", meint Gabby Warshawer von City Realty.