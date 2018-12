Der aus Oslo stammenden Autorin Maja Lunde, ansonsten eher in der Kinder- und Jugendbuchliteratur unterwegs, gelang mit ihrem Erstlingswerk für erwachsene Leser ein Überraschungserfolg. Allerdings setzte sie sich nur knapp gegen Star-Autor Dan Brown durch. Sein Krimi "Origin" liegt lediglich drei Prozentpunkte hinter der "Geschichte der Bienen", obwohl der Roman erst im Oktober veröffentlicht wurde.



Auf dem dritten Platz notiert mit "Das Cafe am Rande der Welt" von John Strelecky ein alter Bekannter. Der bereits 2007 erschienene Longseller taucht regelmäßig in den Bestsellerlisten auf. Mittlerweile sind über 1,2 Millionen Bücher verkauft.