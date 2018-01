Stark verniedlichend als "Anziehen der Daumenschrauben" beschreiben Militärs diese Möglichkeit, als einen "Mittelweg". So könnte Washington auf einen nächsten Raketentest Pjöngjangs mit einem begrenzten, aber sehr schmerzhaften Schlag reagieren, etwa auf ein Testgelände. Dem folge eine - in der Theorie - begrenzte Reaktion Nordkoreas, die USA schlügen wiederum umso härter zurück. Im "Atlantic" beschreiben Sicherheitsexperten die inliegende Logik: In einer kontrollierten Eskalation sehe Nordkorea schließlich ein, dass die USA stärker sind.