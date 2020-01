Wie es dem früheren Nissan-Chef Carlos Ghosn gelang, sich trotz strenger Überwachung aus Japan abzusetzen, ist nicht klar. Fest steht, dass er nach einem Zwischenstopp in der Türkei am Montag mit einem Privatflugzeug in seiner Heimat Libanon landete. Justizminister Albert Serhan sagte der Nachrichtenagentur AP, Ghosn sei mit einem gültigen Pass ins Land eingereist. Ghosn hat neben der libanesischen auch die französische und die brasilianische Staatsbürgerschaft.



Der Ex-Manager von Nissan und Renault selbst ist seit seiner Ankunft bisher nicht öffentlich aufgetreten. In einer Stellungnahme hatte er Anfang der Woche erklärt, er habe sich wegen des "manipulierten japanischen Justizsystems" für die Ausreise entschieden. Später betonte er, dass er die Flucht alleine geplant habe - ohne Hilfe von Mitgliedern der Familie. Nach eigenen Angaben will er in der kommenden Woche mit Journalisten sprechen. Laut Serhan werden die libanesischen Behörden Ghosn befragen. Im Libanon lägen aber keine Anklagen gegen ihn vor.