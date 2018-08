IG-Metall Warnstreiks in Langenfeld/NRW. Quelle: Federico Gambarini/dpa

Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie haben Metallarbeiter in mehreren Bundesländern mit ganztägigen Warnstreiks begonnen. Mit Beginn der Nachtschicht sind unter anderem in Baden-Württemberg, NRW und Bremen Betriebe bestreikt worden, wie Sprecher der IG Metall in den Bezirken sagten.



Die Arbeit soll 24 Stunden ruhen. Die IG Metall sprach vor Beginn von bis zu 500.000 Beteiligten. Reaktion der Arbeitgeber: Sachsenmetall reichte Klage beim Arbeitsgericht Frankfurt ein.