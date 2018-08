Die Weiberfastnacht wird in Köln ausgiebig gefeiert. Quelle: Oliver Berg/dpa

In den närrischen Hochburgen hat um 11.11 Uhr unter blauem Himmel der Straßenkarneval begonnen. In vielen Städten stürmten die Frauen an Weiberfastnacht die Rathäuser und übernahmen symbolisch die Macht. So nahmen in Düsseldorf die "Möhnen" traditionell den Bürgermeister gefangen.



In Bonn griffen die Waschweiber an. In Köln forderte das Dreigestirn die Stadtschlüssel ein. Dort hatten sich schon früh am Vormittag Tausende Jecken versammelt. In Mainz trafen sich die Narren am Fastnachtsbrunnen.