Sturmtief «Bennet» bereitet den Karnevalisten Sorgen. Archivbild

Quelle: Oliver Berg/dpa

In den Karnevalshochburgen müssen sich die Narren bei den Rosenmontagszügen diesmal auf Einschränkungen einstellen. Köln und Mainz wollen sich vom drohenden Sturmtief "Bennet" den Spaß nicht verderben lassen, specken aber bei ihren Umzügen ab.



In Düsseldorf geht das Bangen der Jecken weiter. Einen Beschluss wird es dort wohl erst am Montagmorgen geben. Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Vormittag, dass das Sturmtief breit über NRW hinwegfegt - mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde.