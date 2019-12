Major: Die Europäer müssen auf jeden Fall mehr tun. Ich sehe aber keinen Automatismus, dass es in der EU läuft, wenn es in der Nato nicht mehr läuft. Ich bin überzeugt, dass wir mit einem starken transatlantischen Verhältnis besser aufgestellt sind in der europäischen Verteidigung. Es geht eher darum, anzuerkennen, dass die geografischen Interessen der USA künftig eher woanders liegen werden, nämlich in Asien, und wir unterschiedliche Interessen haben. Bislang hatte die USA die politische Führungsrolle in der Nato und sie haben es geschafft, wie der starke Familienvater alle an einen Tisch zu bringen und Einigkeit zu stiften. Wenn die USA ihr Engagement reduzieren, ist das für die Europäer ein politisches und militärisches Problem.