Putin will die Türkei als trojanisches Pferd benutzen. Er will Streit in die Nato tragen. Metin Gürcan, Sicherheitsexperte

Das westlich dominierte Nato-Bündnis sei für die Türkei zwar weiterhin wichtig, doch gerade wegen des Syrien-Krieges vor der Haustür müsse sich Ankara auch mit Moskau arrangieren. "Putins Strategie ist sehr weise", sagt Gürcan. "Putin will die Türkei als trojanisches Pferd benutzen. Er will Streit in die Nato tragen. Er will, dass die Türkei ihr strategisches Bündnis mit der Nato überdenkt. Er will, dass die Nato gelähmt wird." Und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan scheint zurzeit durchaus interessiert daran, sich mit den Nato-Partnern anzulegen, die - so jedenfalls die türkische Sicht der Dinge - das Land in der Syrien-Frage im Stich gelassen haben.