Nun also ein Generationswechsel an der Institutsspitze. Mit Wolfgang Wahlster geht der Mann, der seit 30 Jahren eines der Gesichter der Branche war. Er hat das DFKI zu einem internationalen Leuchtturm gemacht. Es ist Zeit für einen Wechsel, sagt er, und freut sich, dass eine "seiner" Studentinnen hier jetzt durchstartet: "Sie hat von Saarbrücken aus wirklich weltweit Erfahrung gesammelt. Sie war in Berkeley, einem der renommiertesten Standorte der KI. In Schweden, in England, in der Schweiz. Sie war in der Industrie tätig, das ist gut für uns, wir suchen ja den Kontakt zur Anwendung in der Praxis, sie hat Patente entwickelt, in einem großen Unternehmen als Managerin gearbeitet - insofern ist das eine tolle Karriere, mit der sie hier antritt."