Ministerin Klöckner hat sich gegen die Zuckersteuer entschieden. Sie vertraut auf die Zielsetzung der Unternehmen - und setzt darauf, dass der Druck der Öffentlichkeit so groß sein wird, dass ihr Vertrauen am Ende belohnt wird.



Sarah Häuser von Foodwatch versteht das nicht. Die Zuckersteuer gehöre zu den "politisch wirksamen Maßnahmen", die Experten weltweit schon lange forderten. "In Großbritannien gibt es ja die Limo-Steuer", sagt sie. "Da haben die Hersteller den Zuckergehalt in ihren Getränken auch ganz drastisch gesenkt." Tatsächlich hat beispielsweise die Fanta von Coca-Cola in Großbritannien nur noch 4,6 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. In Deutschland sind es dagegen 9,1 Gramm Zucker - fast das Doppelte.



Das wiederum will Minhoff nicht gelten lassen. Der sagt: "Wenn Sie Zucker besteuern und durch einen anderen kalorienhaltigen Inhaltsstoff ersetzen, ist der mögliche gesundheitliche Gewinn im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung überschaubar."