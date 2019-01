Doch Ja Khawn fremdelt mit ihrem neuen, zweistöckigen Haus, in dem sie mit ihren acht Kindern lebt. Nicht all ihre Kinder könnten dort zur Schule gehen, sagt sie, sie könne keine Tiere mehr halten und keine Reisfelder mehr bestellen. Ja Khawn stellt nun hauptberuflich Ginseng-Medizin her, füllt und mixt sie in Flaschen und verkauft sie im Ort. Doch ihre Passion ist der Kampf gegen die Talsperre.