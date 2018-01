Die deutschen Verbraucher sollte es freuen - selbst wenn die OPEC ihre Förderkürzung bis März 2018 verlängern wird, wie geplant, dürfte der Preis nicht steigen. Im Gegenteil: Es gibt schließlich keinen Grund, warum der technologische Fortschritt beim Fracking plötzlich abreißen sollte. Hierzulande wirkt momentan auch noch der starke Euro als Verbilligung: Öl wird in Dollar abgerechnet - da wirkt sich die erhöhte Kaufkraft der Euroländer zu ihren Gunsten aus. Das Ölzeitalter wird also nicht so schnell zu Ende gehen, wie immer mal wieder prophezeit - jedenfalls nicht aus Mangel an Erdöl.