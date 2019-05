"Was wir so an Wahlergebnissen unter Schülern und Studenten haben, das geht schon fast in die zweistelligen Prozentzahlen", sagte der 53-Jährige. Seine Partei profitiere dabei nicht nur vom Bevölkerungswandel und den "langsam aussterbenden CDU-Wählern". Auch die "Standpunktlosigkeit" etablierter Parteien trieben der Partei junge Leute "in Scharen" zu. "Da müssen wir nur dastehen und warten", sagte Sonneborn.