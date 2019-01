Didier Happy Sikleu

Quelle: ZDF

Für ihren Mitschüler Didier Happy Sikleu ist seit Oktober alles Neuland - und nichts selbstverständlich. "Bei uns bleiben die Alten in der Familie", sagt der 28-Jährige, wenn er über seine Heimat spricht. "Wir haben keine Verwaltung für alte Menschen." Vor knapp zwei Jahren kam er aus Kamerun nach Deutschland. Nun ist er der erste Geflüchtete, der in Paulinenaue zum Altenpfleger ausgebildet wird. "Alten Menschen zu helfen ist ein sehr guter Beruf", findet er. Also steht er jeden Morgen um drei Uhr auf, um Deutsch und für die Schule zu lernen.



Seine Ausbildung macht Didier Happy Sikleu in einer Einrichtung in Rathenow. Hier ist man froh, einen motivierten, guten Auszubildenden gefunden zu haben - auch wenn es hohe Hürden gibt. "Diese ganze Bürokratie kostet enorm viel Zeit und Kraft", sagt Pflegedienstleiterin Silvana Heller-Krebs. "Die Zugangswege müssten aus meiner Sicht wirklich einfacher sein, gerade für junge Menschen, die wollen. Und er will ja." Aber auch drei Monate nach Ausbildungsbeginn, hängt alles an den Behörden; sein Schulzeugnis wurde noch immer nicht anerkannt. "Es nutzt mir nichts, wenn die Politik nach mehr Fachkräften schreit", sagt Silvana Heller-Krebs. "Sie muss mir dann auch sagen, wo ich die herbekomme."