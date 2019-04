Die Förderung von biobasiertem Kunststoff findet in Deutschlands Forschungslandschaft so gut wie nicht statt. Thomas Büsse, Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung

Enttäuscht zeigt sich Büsse allerdings von der Politik: "Die Förderung von biobasiertem Kunststoff findet in Deutschlands Forschungslandschaft so gut wie nicht statt." Dabei tüfteln auch in Laboren anderswo auf der Welt Wissenschaftler längst an ähnlichen Produkten. "Kann gut sein, dass uns Konzerne in den USA oder China irgendwann mit wirtschaftlich erfolgreichen Produkten überraschen", fürchtet Büsse. Dann hätte Deutschland, das so stolz ist auf seinen Erfindungsgeist, eine Chance auf Marktführerschaft verpasst.