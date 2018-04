Die Unruhen in Iran stellen die Führung in Teheran vor die schwerste Bewährungsprobe seit den Massenprotesten 2009, die durch die umstrittene Wiederwahl von Präsident Mahmud Ahmadinedschad ausgelöst wurden. In den vergangenen Tagen wurden nach Angaben der Behörden mehr als 20 Menschen getötet, Hunderte festgenommen. Begonnen haben die Proteste am 28. Dezember in Maschhad, der zweitgrößten Stadt in Iran. Seitdem sind Menschen im ganzen Land auf die Straße gegangen. Ihr Hauptaugenmerk lag zunächst auf Wirtschaftsthemen. Der Unmut richtete sich gegen die hohe Arbeitslosigkeit, deutliche Preissteigerungen bei Grundnahrungsmitteln wie Eiern und das Vorhaben der Regierung, im kommenden Jahr die Treibstoffpreise zu erhöhen.