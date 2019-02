Die heutige Elite durchläuft immer dieselben einflussreichen Universitäten. Doch sie schmoren im eigenen Saft. Marion Maréchal

Nun ist sie also - mit gerade mal 29 Jahren - Direktorin einer Privatuniversität. Und auch wenn sie den Namen Le Pen abgelegt hat - jeder spricht von der "rechten Kaderschmiede". Grund genug, sich das Institut einmal näher anzuschauen. Doch Zufall oder nicht - beim Besuch der ZDF-Journalisten vor Ort ist kein einziger Student anwesend. Dafür ein Treffen mit Madame la Directrice in der schmucklosen Kantine: Unprätentiös wirkt sie, eine junge, schmale, attraktive Frau. Fast nicht zu erkennen. Erst als sie ihren Mantel auszieht, den Haargummi aus dem Pferdeschwanz nimmt - da ist sie wieder die, die alle kennen: lange blonde Mähne, selbstbewusst, redegewandt - ganz klar, eine aus dem Le-Pen-Clan.



Den Begriff "rechte Kaderschmiede" will sie nicht gelten lassen. Ihre Universität sei für alle offen. "Die heutige Elite durchläuft immer dieselben einflussreichen Universitäten. Doch sie schmoren im eigenen Saft. Sie haben Schwierigkeiten, quer zu denken, sie folgen der allgemeinen politischen Linie, weil sie das so gelernt haben. Meiner Meinung nach", so fährt sie fort, "sind Eliten wichtig für unser Land, doch die jetzige Elite ist inkompetent und schafft es nicht, auf die Herausforderungen von heute einzugehen."