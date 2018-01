Anderthalb Stunden hätten Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Martin Schulz (SPD) in Berlin zusammengesessen. Es seien "gute, konstruktive Gespräche" gewesen, berichtet die Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios, Bettina Schausten. Doch auf einen genauen Terminkalender habe man sich offenbar noch nicht einigen können. Während die Union am Dienstag intern Vorgespräche führe, gehe die SPD am Donnerstag in Klausur. Danach, "vielleicht schon am Freitag", könnten die Koalitionsverhandlungen starten, schätzt Schausten.