Unterdessen nehmen immer mehr Verbraucher die Reparatur selbst in die Hand und machen defekte Geräte in Repair-Cafés unter Anleitung von ehrenamtlichen Fachleuten selbst wieder fit. Solche Cafés gibt es mittlerweile in vielen Städten. Sie sind entstanden, weil Reparaturen oft sehr teuer sind. Schuld an hohen Reparaturkosten seien vor allem die Hersteller, meinen Kritiker. Sie würden Reparaturen nur autorisierten Werkstätten erlauben und den freien Verkauf von Ersatzteilen behindern.