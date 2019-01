Corbyn aber hofft weiterhin darauf, dass ihn der Brexit an die Macht bringen wird. Wenn er sich was malen könnte, ginge das in etwa so: May fährt in der Woche vom 14. Januar eine Niederlage bei der Abstimmung über das Austrittsabkommen ein, dann stellt und gewinnt Labour ein parlamentarisches Misstrauensvotum, die Tories bringen in den folgenden zwei Wochen aber keine mehrheitsfähige Regierung auf die Beine, es kommt zu Neuwahlen, und am Ende wird Corbyn von der Queen damit beauftragt, eine Regierung zu bilden. Dieser würde es dann ganz schnell und einfach gelingen, einen neuen Deal in Brüssel zu verhandeln - einen besseren natürlich, dem das Parlament zustimmt.



Es wurde viel gelästert über den mangelnden Realitätssinn der konservativen Regierung, vor allem des Außenministers Johnson und des ersten Brexit-Ministers Davis, die beide erst damit prahlten, wie einfach der Brexit und die Verhandlungen zu seiner Verwirklichung werden würden und dann wie einfach sie gewesen wären – hätte man sie nur machen lassen.