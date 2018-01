Russland steckt vielfach in der Krise. Am deutlichsten spüren die Menschen die Wirtschaftskrise, die durch die internationalen Sanktionen noch verstärkt wird. Lebensmittel werden immer teurer, während gleichzeitig Renten und Gesundheitsleistungen gekürzt werden. 15 Prozent aller Russen, circa 22 Millionen Menschen, leben unterhalb der Armutsgrenze. Wenn das Leben in der Gegenwart immer schwieriger wird, scheint die Flucht in nostalgische Erinnerungen und traditionsreiche Heilsversprechen immer attraktiver. Egal, wie verklärt sie scheinen.