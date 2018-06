Dass Heimat wieder an Bedeutung gewinnt, hängt nach Ansicht der CSU-Politikerin Marlene Mortler - Drogenbeauftragte der Bundesregierung und früher mittelfränkische Bezirksbäuerin - auch mit der hohen Zahl an Zuwanderern zusammen: "Unter anderem führt die weltweite Flüchtlingsproblematik dazu, dass der Begriff Heimat in der letzten Zeit eine Renaissance erlebt", sagte sie am Dienstag dieser Woche vor rund 300 Landfrauen. "Wir sehen, was andere aufgeben müssen und haben gleichzeitig Sorge, ein Stück unserer Heimat zu verlieren", meinte sie beim Landfrauentag in Zirndorf, der das Motto "Heimat" hatte. Die Menschen seien in Sorge, dass regionale Besonderheiten und kulturelle Vielfalt zugunsten des Kapitalismus verloren gingen.