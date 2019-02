Für die Einheimischen bleiben nur noch die negativen Folgen des Tourismus übrig. Werner Bätzing

Bätzing: Durch die aktuelle Entwicklung werden immer weniger Hotels und Skilifte von Einheimischen betrieben. Und die Arbeit als Angestelle oder Angestellter im Tourismus ist so unattraktiv, dass trotz vieler ausländischer Mitarbeiter derzeit ein großer Personalmangel herrscht. Für die Einheimischen bleiben nur noch die negativen Folgen des Tourismus übrig - hohe Boden- und Mietpreise, Zersiedlung der Dörfer, Überfüllung aller Plätze, große Umweltprobleme und tägliche Verkehrsstaus. Deshalb ist es kein Zufall, dass sich in einer repräsentativen Umfrage in Tirol jüngst 38 Prozent aller Befragten für einen "Ausbaustopp und eine längere Nachdenkpause" ausgesprochen haben. Die tourismusfreundliche Position scheint derzeit in Tirol und in anderen Alpenregionen zu kippen.