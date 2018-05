Deutsche Universitäten erforschen derzeit an Alternativen zur herkömmlichen Zement-Herstellung. Am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) haben die Wissenschaftler eine Methode entwickelt, mit deren Hilfe ein umweltfreundlicher Zement entsteht. Der wesentliche Unterschied zum bisherigen Verfahren: In einem sogenannten Dampfdrucktopf beträgt die Produktionshitze nur noch 200 Grad Celsius - statt der üblichen 1.400 Grad. Das spart nicht nur viel Energie. Der neuartige Zement braucht zudem viel weniger Kalkstein.



Dennoch würde der derzeitige Bauboom die Einsparpotentiale überholen, meint Peter Stemmermann vom KIT: "Es werden 4,2 Milliarden Tonnen Zement auf der Welt produziert. Das heißt, während der Entwicklungszeit haben wir eigentlich unseren Vorteil schon wieder aufgefressen. Wir werden also erhebliche zusätzliche Anstrengungen brauchen, nicht nur bei uns, sondern in der gesamten Produktionskette, um dieses riesige CO2-Problem zu reduzieren". Bis die neue Methode allerdings in Deutschland umgesetzt wird, dauert es noch Jahre. Und ob sie letztendlich auch bei der Zementherstellung, etwa in Indonesien, zum Einsatz kommt, ist ungewiss.