Der Innenminister von der CDU muss weichen, weil sein Ressort an die CSU geht, genauer gesagt an den künftigen Superminister für Inneres, Bauen und Heimat, CSU-Chef Horst Seehofer. De Maizière (64) will weiterhin sein Bundestagsmandat wahrnehmen und sich in Berlin für seinen Wahlkreis in Sachsen einsetzen. Und nach insgesamt mehr als zwölf Jahren als Innen-, Verteidigungs- und Kanzleramtsminister freut er sich auch auf mehr Zeit fürs Privatleben.

Bildquelle: ap