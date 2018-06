Die Bundes-Kaninchenschau findet in diesem Jahr in Leipzig statt. Quelle: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Kaninchen mit großen Ohren oder kleineren, gefleckt oder schneeweiß: In Leipzig sind an diesem Wochenende Züchter aus ganz Deutschland zusammengekommen. Zum Auftakt der bundesweiten Schau wurden die besten Kaninchen gekürt. 235 Preisrichter wählten in jeder Rasse und jedem Farbschlag einen eigenen Titelträger.



Deutlich mehr als 100 Sieger sind es am Ende gewesen. Insgesamt stellten sich rund 4.500 Züchter mit mehr als 26.000 Tieren in den Messehallen dem Urteil der Juroren.