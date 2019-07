Als Parteivorsitzende ist Annegret Kramp-Karrenbauer in den Umfragewerten ordentlich abgesackt. Nicht gerade zuträglich, wenn man insgeheim darauf hofft, schon bald die Kanzlerin im Amt beerben zu können. Mehr Sichtbarkeit, mehr Profilierung, mehr Mitsprache in der Regierung, Reden im Bundestag - das alles verspricht sich AKK vom Posten an der Spitze der Truppe. Eine Parteivorsitzende als Selbstverteidigungsministerin. Nur darum geht es.



Die nun selbstaufgebürdeten Aufgaben sind enorm. Als Ministerin in Teilzeit - ja, auch die Parteiarbeit kostet viel Zeit - übernimmt Annegret Kramp-Karrenbauer ein Ministerium im Dauerkrisenmodus. Knatsch um den Verteidigungsetat, Verbitterung in der Truppe, Modernisierungsstau, Berateraffäre, Gorch-Fock-Skandal – die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.