Entscheidend für das Überleben der Parteispitzen in Bremen wie in Berlin dürfte am Ende aber nicht das reine Wahlergebnis sein, sondern ob die Hansestadt weiter von der SPD geführt und regiert wird. Denn die meisten Stimmen bei der Wahl heißt ja noch lange nicht eine Mehrheit im Parlament zu haben. Sieling strebt offen einen rot-grün-roten Senat an. Das könnte im traditionell links tickenden Bremen funktionieren. Die Bremer SPD bliebe also am Ruder – und die Parteivorsitzende Nahles hätte ein Problem weniger. Wenn es denn so kommt.